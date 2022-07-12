Події

11:45 12.07.2022

Мінцифри отримало вже понад 1,8 тис. заявок про колабораціоністів від громадян через чат-бот

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Мінцифри отримало вже понад 1,8 тис. заявок про колабораціоністів від громадян через чат-бот

Міністерство цифрової трансформації України повідомляє про понад 1 тис. 800 заявок про колабораціоністів, отриманих від громадян, які проживають на підконтрольній уряду території, через чат-бот "єВорог" у соціальній мережі "Телеграм".

"Ми вже отримали понад 1800 заявок про колаборантів. Вдячні кожному, хто долучається до народної розвідки та здає СБУ державних зрадників. Продовжуйте це робити й надалі", - повідомляється у телеграм-каналі відомства.

У Мінцифри наголосили, що проросійську позицію можуть висловлювати жителі будь-якої області країни, "тому нам дуже важливо завдати превентивного удару по таких особах прямо зараз".

"Якщо ви викрили людину, яка: бере участь у бойових діях на боці Росії; закликає до повалення незалежності нашої країни та її територіальної цінності; здає стратегічно важливі локації, місцевих підприємців, підриває довіру до місцевої влади або допомагає окупантам; організує вибори на тимчасово окупованих територіях; публічно заперечує збройну агресію РФ тощо, негайно повідомляйте про них у чаті від Мінцифри @evorog_bot. І пам'ятайте про безпеку", - йдеться у повідомленні.

"Після перемоги всі колаборанти країни вирушать самі знаєте куди. А замість зустрічей ворога з квітами носитимуть ці квіти хіба що на могили двохсотих росіян", - додали у відомстві.

Джерело: https://t.me/mintsyfra/3238

Теги: #мінцифри #чат_бот #колабораціоністи

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