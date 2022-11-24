У Херсоні затримано колабораціоніста, який допомагав окупантам перетинати Дніпро на катерах – СБУ

Працівники Служби безпеки України затримали в Херсоні власника місцевої станції прогулянкових катерів, який допомагав російським окупантам тікати від контрнаступу Сил оборони на південному напрямку.

"Для цього він добровільно передав у розпорядження агресора шість плавзасобів, кожен з яких розрахований на 30 пасажирських місць. Саме на цих катерах на лівий берег Дніпра "евакуювалися" кадрові співробітники ФСБ та ще кілька підрозділів окупаційних угруповань Росії. Крім того, ворог залучив плавзасоби для примусового вивезення частини місцевих жителів до тимчасово окупованих районів Херсонської області", - повідомляється на сайті спецслужби в четвер.

За даними слідства, до широкомасштабного вторгнення РФ зловмисник влаштовував морські екскурсії в районі Залізного порту, а під час окупації перереєстрував власний бізнес на користь країни-агресора та уклав відповідну угоду з окупаційною адміністрацією. Після звільнення Херсона він намагався переховуватися в місті, але співробітники СБУ встановили його місцезнаходження та затримали.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.