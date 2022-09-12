Глава МВС: Більшість колаборантів виїхали ще до звільнення Україною своїх територій, і втеча продовжується

Правоохоронні органи України проводять заходи щодо виявлення та встановлення колаборантів на деокупованих територіях, найближчим часом буде зрозуміла ситуація у звільнених населених пунктах, заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

"Також спільно з СБУ ми організовуємо перевірки та роботу з розшуку та встановлення колаборантів", - сказав Монастирський журналістам у понеділок у Києві під час презентації проєкту "Герої МВС", відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" щодо ефективності фільтраційних заходів із виявлення колаборантів та пособників на деокупованих територіях.

При цьому міністр додав: "Як ви знаєте, більшість із них виїхала до звільнення території, на підконтрольні Росії території, за кордон. Вони тікають наразі із тих міст, які розміщені набагато далі від тих населених пунктів, які ми вже звільнили".

"Ця робота проводиться… Дайте нам трохи часу, тиждень хоча б, і ми системно відзвітуємо про те, що там побачили та встановили", - підсумував глава МВС.