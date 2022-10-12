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14:28 12.10.2022

СБУ знешкодила мережу навідників-колабораціоністів у Харківській області

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СБУ знешкодила мережу навідників-колабораціоністів у Харківській області

У Харківській області знешкоджено багатофункціональну мережу, яка на замовлення Головного розвідувального управління (ГРУ) Генерального штабу Збройних сил РФ виконувала функції навідників по позиціях Збройних сил України.

"За наявними даними, організаторами мережі є двоє мешканців Харківської області. Вони сформували пул інформаторів із кола своїх знайомих та друзів, яких використовували "в темну", - повідомляє СБУ.

За інформацією спецслужби, обидва організатори погодилися на співпрацю з РФ з ідеологічних міркувань. Окрім того, їм обіцяли "високі посади" у разі окупації регіону. Також за кожну порцію інформації вони отримували грошову винагороду.

Вони, зокрема, збирали та передавали інформацію про дислокацію Сил оборони України та військової техніки, опікувалися коригуванням та звітували про результати завдання ракетно-артилерійських ударів РФ по об'єктах України, "полювали" за ракетними системами HIMARS. "Один із них на початку повномасштабного вторгнення перебрався на тимчасово окуповану територію і звідти продовжив свою підривну діяльність. І це при тому, що його син є військовослужбовцем ЗСУ та воює проти рашистів", - повідомляє СБУ.

Співробітники спецслужби затримали другого агента ГРУ, який залишився на території, підконтрольній Україні. Йому повідомили про підозру за ч.1 ст.14, ч.2 ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

 

Теги: #сбу #харківська_область #колабораціоністи

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