Інтерфакс-Україна
Події
14:26 22.06.2025

Зеленський підписав указ про нові санкції проти колабораціоністів на окупованих територіях

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Зеленський підписав указ про нові санкції проти колабораціоністів на окупованих територіях

Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо нових санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які співпрацюють з російськими окупантами.

"Підписав указ щодо нових санкцій України – проти тих, хто співпрацює з окупантом на нашій землі. Це фізичні та юридичні особи, які ведуть бізнес на тимчасово окупованій території України, зокрема у Криму, а також допомагають виправдовувати агресію, вважають нормою заробляти гроші в окупації, сплачують податки окупанту", - написав Зеленський в Телеграм у неділю.

За його словами, це "тільки початок більшої роботи щодо санкцій проти подібних осіб". "Маємо інформацію від спеціальних служб – реагуватимемо принципово. Незабаром будуть наступні санкційні рішення. Виявляємо всі схеми, які використовують на користь окупанта, а отже – проти України, та блокуємо їх. Працюємо й для того, щоб повністю синхронізувати українські санкції з рішеннями партнерів", - сказав голова держави.

"Справедливість має брати гору в усіх юрисдикціях та реально обмежувати всіх, хто обрав Росію та війну", - додав Зеленський.

 

Теги: #санкції #колабораціоністи

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