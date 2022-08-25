Події

13:04 25.08.2022

Мер окупованого Мелітополя прогнозує нову хвилю евакуації через відсутність опалення у місті

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Мер окупованого Мелітополя прогнозує нову хвилю евакуації через відсутність опалення у місті

Мер окупованого російськими військами міста Мелітополя Запорізької області Іван Федоров прогнозує нову хвилю евакуації мирних громадян через неможливість розпочати опалювальний сезон.

"Російські окупанти нині транслюють пропаганду про те, що вони прокладатимуть новий газопровід із Бердянська до Мелітополя. Це точно неможливо. Тому газу в Мелітополі не буде – опалення не включать, якщо ми не встигнемо деокупувати ці території. Ми очікуємо нової хвилі евакуації через те, що не буде опалювального сезону", – сказав Федоров на брифінгу у Медіацентрі "Україна – Укрінформ" у четвер.

Він нагадав, що у Мелітополі вже понад місяць немає природного газу, який необхідний для функціонування 95% опалювальної системи міста. "Тому ми чітко розуміємо, що початок опалювального сезону буде під великим запитанням… Сам природний газ зник після бойових дій біля Оріхова, коли було перебито наш магістральний газопровід. Саме через це відключено газ в окупованій частині Запорізької області", – уточнив мер.

За словами Федорова, відновити газопостачання можна лише полагодивши газопровід, що неможливо через постійні бойові дії.

Теги: #евакуація #мелітополь

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