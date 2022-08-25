Генпрокурор: Матеріали справ про злочини РФ в Україні мають відповідати високим міжнародним стандартам незалежно від фізичної присутності підозрюваних

Генеральний прокурор Андрій Костін наголошує на важливості високої якості кримінальних проваджень про воєнні злочини РФ за заочною процедурою притягнення до відповідальності (in absentia).

Як повідомляє у четвер у телеграм-каналі Офіс генпрокурора, про це генпрокурор говорив із представником Legal Task Force, правозахисником Амаль Клуні.

"Вдячний за ініціативу зосередити роботу також на якості кримінальних проваджень за процедурою in absentia. Переконаний, що матеріали кожної справи про воєнні злочини РФ в Україні, незалежно від фізичної присутності підозрюваних, повинні відповідати кращим міжнародним стандартам", - зазначив Костін.

Він наголосив: "Докази у цих провадженнях повинні бути куленепробивними - переконливими у національних та міжнародних судах".

За інформацією Офісу генпрокурора, Костін та Клуні домовилися про координацію міжнародної підтримки та формування потужної команди міжнародних експертів і партнерів, які єдиним фронтом виступатимуть для покарання винних.

У повідомленні української прокуратури зазначено, що серед напрямів роботи групи та особисто Амаль Клуні: експертна допомога у питаннях міжнародного гуманітарного права, робота в неурядових громадських організаціях, пошук механізмів розшуку, арешту та спрямування російських активів на відшкодування потерпілим та державі Україна.