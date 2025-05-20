Інтерфакс-Україна
Події
13:43 20.05.2025

На Сумщині безпілотник атакував мирне населення під час видачі гуманітарної допомоги, є поранені

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На Сумщині безпілотник атакував мирне населення під час видачі гуманітарної допомоги, є поранені

Росіяни у вівторок, 20 травня, атакували безпілотником пункт видачі гуманітарної допомоги в селищі Велика Писарівка Охтирського району, повідомляє прокуратура Сумщини.

"57-річний чоловік отримав поранення, його госпіталізовано. Іще одному 51-річному чоловікові надано медичну допомогу без госпіталізації", – вказується у повідомленні.

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України). Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Охтирського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

 

Теги: #військові_злочини #прокуратура #сумська_область

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