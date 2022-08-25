Кількість жертв ракетного удару в Чаплиному зросла до 22

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по станції Чаплине Дніпропетровської області сягнула 22, сказав президент України Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні в середу ввечері.

"Чаплине – наш біль сьогодні. Станом на цю хвилину – 22 загиблих, з них п'ятеро людей згоріли в машині, загинув підліток, йому було 11 років, російська ракета зруйнувала його будинок. Пошуково-рятувальні роботи на залізничній станції триватимуть", - сказав він.

Президент наголосив, що "обов'язково змусимо окупантів відповісти за все, що вони наробили. І обов'язково викинемо загарбників із нашої землі".

Говорячи про День Незалежності, Зеленський сказав, що "і 32-й наш День Незалежності буде, і 33-й, і всі наступні, скільки триватиме час на Землі. Україна – назавжди. І щодня ставатиме тільки міцніше".

За його словами, "це розуміють абсолютно всі у світі: від Радбезу ООН до всіх столиць без виключення. Тому не відступаємо з нашого шляху, боремося, дякуємо всім, хто нас підтримує, дбаємо про нашу державу, зберігаємо нашу єдність – таку ж єдність, як сьогодні, як кожного дня протягом цих півроку".