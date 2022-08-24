У Синельниківському районі російська ракета влучила у приватний будинок, під завалами опинилися 2 дитини – заступник глави Офісу президента

У Синельниківському районі Дніпропетровської області в середу вдень російська ракета влучила у приватний будинок, під завалами опинилися дві дитини, їх урятували, повідомив заступник керівника Офісу президента (ОП) Кирило Тимошенко.

"Близько 15:00 на Дніпропетровщині в Синельниківському районі російська ракета влучила у приватний будинок. Під завалами опинилися двоє дітей. Їх евакуювали, діти живі! Дякуємо рятувальникам та військовим, які бережуть наше життя!", - написав він у телеграм-каналі.