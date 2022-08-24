Події

15:53 24.08.2022

У Синельниківському районі російська ракета влучила у приватний будинок, під завалами опинилися 2 дитини – заступник глави Офісу президента

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У Синельниківському районі російська ракета влучила у приватний будинок, під завалами опинилися 2 дитини – заступник глави Офісу президента

У Синельниківському районі Дніпропетровської області в середу вдень російська ракета влучила у приватний будинок, під завалами опинилися дві дитини, їх урятували, повідомив заступник керівника Офісу президента (ОП) Кирило Тимошенко.

"Близько 15:00 на Дніпропетровщині в Синельниківському районі російська ракета влучила у приватний будинок. Під завалами опинилися двоє дітей. Їх евакуювали, діти живі! Дякуємо рятувальникам та військовим, які бережуть наше життя!", - написав він у телеграм-каналі.

 

Теги: #ракета #діти #дніпропетровська_область

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