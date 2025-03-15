Зеленський повідомив про успішний удар нової ракети "Довгий Нептун" по ворогу на 1000 км

Президент України Володимир Зеленський заявив про успішне бойове застосування ракети «Довгий Нептун» на 1000 км.

«Довгий Нептун» пройшов випробування й успішне бойове застосування. Нова українська ракета, точний удар. Дистанція – тисяча кілометрів», - йдеться у дописі президента у телеграм.

Зеленський подякував українським розробникам, виробникам і військовим.

Він також повідомив про доповідь міністра оборони України щодо нових пакетів підтримки від партнерів. «Забезпечуємо постачання артилерії. Вдячний усім партнерам, які допомагають», - написав президент.