Залишки ракети з бойовою частиною знайшли на соняшниковому полі на Київщині - ДСНС

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Працівники сільського господарства на Київщині знайшли на соняшниковому полі залишки ракети з бойовою частиною Х-69, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили небезпечний предмет, використавши піротехнічну машину важкого типу", - йдеться у повідомленні ДСНС у телеграм-каналі у п"ятницю.