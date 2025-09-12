Інтерфакс-Україна
Залишки ракети з бойовою частиною знайшли на соняшниковому полі на Київщині - ДСНС

Працівники сільського господарства на Київщині знайшли на соняшниковому полі залишки ракети з бойовою частиною Х-69, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили небезпечний предмет, використавши піротехнічну машину важкого типу", - йдеться у повідомленні ДСНС у телеграм-каналі у п"ятницю.

