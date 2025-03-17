Зарівна: понад 1,6 млн українських дітей перебувають під контролем РФ

Понад 1,6 млн українських дітей перебувають під контролем РФ, хоча за російськими даними на її територію вивезено щонайменше 744 тис, повідомила радник з питань комунікацій керівника Офісу президента України Дарія Зарівна.

"Сьогодні понад 1,6 мільйона українських дітей досі перебувають під контролем Росії — депортовані або на окупованих територіях. За російськими ж даними, щонайменше 744 тисячі були примусово вивезені на територію РФ", - написала вона в телеграмі.

За її словами, Україна не обмежується лише міжнародними механізмами. "Наші правоохоронці продовжують розслідування щодо всіх причетних до викрадення українських дітей. Показовою є справа проти російських високопосадовців Інни Варламової та Сергія Миронова, які викрали 10-місячну Маргариту Прокопенко з Херсона, змінили їй ім'я, місце народження та незаконно вдочерили", - підкреслила Зарівна.

Джерело: https://t.me/dashazarivna/1816