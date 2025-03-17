Інтерфакс-Україна

Події

22:18 17.03.2025

Зарівна: понад 1,6 млн українських дітей перебувають під контролем РФ

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Понад 1,6 млн українських дітей перебувають під контролем РФ, хоча за російськими даними на її територію вивезено щонайменше 744 тис, повідомила радник з питань комунікацій керівника Офісу президента України Дарія Зарівна.

"Сьогодні понад 1,6 мільйона українських дітей досі перебувають під контролем Росії — депортовані або на окупованих територіях. За російськими ж даними, щонайменше 744 тисячі були примусово вивезені на територію РФ", - написала вона в телеграмі.

За її словами, Україна не обмежується лише міжнародними механізмами. "Наші правоохоронці продовжують розслідування щодо всіх причетних до викрадення українських дітей. Показовою є справа проти російських високопосадовців Інни Варламової та Сергія Миронова, які викрали 10-місячну Маргариту Прокопенко з Херсона, змінили їй ім'я, місце народження та незаконно вдочерили", - підкреслила Зарівна.

Джерело: https://t.me/dashazarivna/1816

Теги: #контроль #діти #рф

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