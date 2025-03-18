Інтерфакс-Україна

Події

22:27 18.03.2025

Одна людина загинула і четверо постраждалих внаслідок атаки російського дрона у Харківській області - Синєгубов

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Одна людина загинула і четверо постраждалих внаслідок атаки російського дрона у Харківській області - Синєгубов
Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

За оновленими даними, одна людина загинула і четверо постраждали внаслідок удару ворожого FPV-дрона на трасі Купʼянськ-Кіндрашівка, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Загинула 45-річна жінка. Ще четверо людей отримали поранення: троє чоловіків та одна жінка. Усі постраждалі - працівники цивільного комунального підприємства у Куп’янській міській громаді",-написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він також зазначив,що дрон влучив біля автомобілю ВАЗ, а не в саму автівку, як повідомлялося раніше.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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