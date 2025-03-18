Інтерфакс-Україна

Події

22:58 18.03.2025

Зеленський: ЗАЕС без нас не працюватиме, МАГАТЕ ніколи нас не підводило

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Зеленський: ЗАЕС без нас не працюватиме, МАГАТЕ ніколи нас не підводило

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не дозволить роботу Запорізької атомної електростанції в окупованому росіянами місті Енергодар Запорізької області поза українською енергосистемою, переконаний президент України Володимир Зеленський.

"Це наша станція, без нас вона не буде працювати. По даним нашої розвідки, росіяни дуже хочуть, щоб вона працювала без нас. Вони намагаються і втягнути в це і МАГАТЕ, але МАГАТЕ серйозна міжнародна інституція і поки що вони нас не підводили. Я дуже вірю, надіюсь, що так буде і в майбутньому, як найближчому, так і не найближчому", - сказав Зеленський журналістам під час відеоспілкування у вівторок.

При цьому він відзначив, що йому нічого не відомо щодо результатів обговорення теми ЗАЕС між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. "Мені про це нічого не відомо окрім того, що це питання дуже узагальнено піднімалося на зустрічі наших команд в Джидді і там проговорювалися моменти, і я про них говорив із командами. Ми проводили консультацію щодо важливих інфраструктурних, енергетичних об'єктів нашої держави ще до зустрічі наших команд і Саудівській Аравії… Тому які розмови Америки з росіянами з приводу запорізької станції, поки що мені не відомо, деталі мені невідомі", - сказав президент України.

"Станція наша, шість блоків, для нас вони важливі. Знов таки, ніхто не дасть, українська сторона не дасть їм, щоб ця станція на окупованій частині нашої землі працювала на окупантах. Це наша позиція", - додав Зеленський.

Теги: #заес #президент

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