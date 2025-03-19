Путін не вимагав припинення допомоги Україні - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що тема допомоги Україні не обговорювалася в його розмові з Путіним. Про це Трамп сказав в ефірі шоу The Ingraham Angle на Fox News у вівторок.

На слова ведучої про те, що кремлівські ЗМІ вже рапортували, що Путін "вимагав негайного припинення допомоги Україні для того, щоб дістатися до цієї багатоступеневої угоди", Трамп відповів заперечно.

"Ні, ми не говорили про допомогу, насправді. Ми взагалі не говорили про допомогу. Ми говорили про багато речей, але про допомогу ніколи не говорили", - сказав Трамп.

Також американський президент згадав про зацікавленість США у російських запасах рідкоземельних мінералів.

На згадку ведучої про критику, якій Трампа піддавали з 2015 року, що в нього більше спільного з Путіним, ніж з лідерами глобалістів, можливо, з деякими лідерами НАТО, і в цьому випадку із Зеленським. "Ви обидва націоналісти", - сказала ведуча, маючи на увазі Трампа і Путіна.

"Ну, я націоналіст, але я націоналіст Сполучених Штатів, а не когось іншого. І це цікаво, тому що ніхто не був жорсткішим щодо Росії, ніж я. Я той, хто вказав на "Північний потік-2" і зупинив його. Я зупинив його на шляху. Це не було чимось особливим, це був найбільший проект, який у них коли-небудь був. Я зупинив його", - заявив Трамп.

Джерело: https://www.foxnews.com/video/6370209908112