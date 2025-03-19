Інтерфакс-Україна

Події

03:50 19.03.2025

США намагатимуться покращити стосунки і з РФ, і з Китаєм - Трамп

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І Росія, і Китай зацікавлені в налагодженні стосунків зі Сполученими Штатами, заявив президент США Дональд Трамп в в ефірі шоу The Ingraham Angle на Fox News у вівторок.

На запитання ведучої чи можна вірити, що Путін насправді цього хоче, в той час як на нього має вплив "його близький друг, президент Китаю Сі" Трамп відповів, що "у нас є наші власні дискусії з президентом Китаю Сі, і він також хоче порозумітися і ми хочемо порозумітися з ним. І ми це зробимо".

У зближенні Росії та Китаю Трамп звинуватив адміністрацію Барака Обами.

"Обама дійсно змусив їх бути разом через енергетику і погану енергетичну політику. І коли він зробив так багато різних речей, він примусив (їх) до шлюбу, який ніколи б не мав відбутися. Бо він неприродний. І з однієї причини: Росія має величезну територію, багато землі, а Китай не має достатньо землі. У Росії набагато менше населення, ніж у Китаї. І це природно, це завжди була природна ворожа ситуація", - сказав Трамп.

"Можливо, зараз вони дружні, але ми будемо дружні з обома. Я думаю, що ми будемо дружніми з обома. Ми вкрай потрібні Китаю в плані торгівлі, але ми повинні вирівняти дефіцит", - додав він.

"Я думаю, що президент Сі хотів би порозумітися, і я думаю, що Росія хоче порозумітися зі Сполученими Штатами", - резюмував Трамп.

Джерело: https://www.foxnews.com/video/6370209908112

Теги: #рф #китай #трамп #сша

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