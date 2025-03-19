Борис Джонсон піддав критиці переговори Трампа з Путіним, Петер Сійярто - привітав

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії піддав критиці результати переговорів президента США Дональда Трампа з Путіним, про що написав на платформі X у вівторок.

"Яка несподіванка - Путін відкидає безумовне припинення вогню. Він хоче продовжувати бомбити і вбивати невинних українців. Він хоче роззброїти Україну. Він хоче, щоб Україна була нейтралізована. Він хоче зробити Україну васальною державою Росії. Він не веде переговорів. Він сміється над нами", - написав Джонсон на X.

Натомість міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто привітав результати розмови, висловивши водночас побоювання щодо позиції ЄС.

"Чудові новини з Вашингтона та Москви - сьогодні світ став безпечнішим. Ми повністю підтримуємо мирну угоду і сподіваємося, що Брюссель не підірве мирний процес", - висловився Сійярто на платформі X.

Джерело: https://x.com/BorisJohnson/status/1902117437018903037

https://x.com/FM_Szijjarto/status/1902072144894238740