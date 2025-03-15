Інтерфакс-Україна

Події

13:25 15.03.2025

Команду з пошуку українських дітей у Єльському університеті розформували через припинення фінансування - ЗМІ

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Оперативну групу, що базувалась в Єльському університеті (США) і займалась пошуком українських дітей, депортованих у Росію, позбавили фінансування.

Як пише The Telegraph, Лабораторія гуманітарних досліджень (HRL), що базується в Єльському університеті (США), стала жертвою скорочення федерального бюджету, «була розпущена» Doge Ілона Маска.

«Дослідники з Лабораторії гуманітарних досліджень (HRL) нещодавно отримали повідомлення про те, що державне фінансування їхньої роботи щодо війни в Україні припинено», - повідомив представник Єльського університету.

Як зазначається, HRL розслідує і розв'язує гуманітарні кризи в усьому світі, використовуючи дані та аналіз із відкритих джерел і дистанційного зондування.

Команда Єльського університету виявила сотні дітей, незаконно вивезених до Росії, працюючи в рамках кампанії Bring Kids Back UA, ініційованої президентом України Володимиром Зеленським.

Теги: #команда #діти #пошук #закриття

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