Інтерфакс-Україна

Події

19:47 14.03.2025

З окупованого лівобережжя Херсонщини вдалось повернути двох дітей

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З окупованого лівобережжя Херсонщини вдалось повернути двох дітей

З тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини на підконтрольну Україні територію вдалося повернути двох дітей віком 14 та 16 років, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"З поки що окупованого лівобережжя Херсонщини евакуювали хлопчика та дівчинку, віком 14 та 16 років. Нині малеча та їхні рідні оговтуються від жахів, пережитих в російській окупації. Вони – під наглядом лікарів та психологів, отримують всю необхідну допомогу", - написав Прокудін в Телеграмі у п'ятницю.

Очільник ОВА зазначив, що ця рятувальна операція стала можливою завдяки реалізації ініціативи Президента Володимира Зеленського "Bring Kids Back UA” та неймовірній роботі “Save Ukraine”.

Загалом з початку року з тимчасової російської окупації повернули вже 25 дітей із Херсонської області.

 

 

Теги: #діти #херсонська_область #повернення

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