Інтерфакс-Україна

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22:35 18.03.2025

Путін висуває зустрічні вимоги до Трампа, щоб максимально послабити Україну – Зеленський

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Путін висуває зустрічні вимоги до Трампа, щоб максимально послабити Україну – Зеленський
Фото: president.gov.ua

Додаткові вимоги, який Володимир Путін висуває до запропонованого президентом США Дональдом Трампом 30-денного перемир'я, мають на меті послаблення України.

"Бере Путін чутливу тему. І знаєте, така дуже кон'юктурна історія. І піднімає тему мобілізації. Що за цим ховається, за мобілізацію, за розвідкою, за зброєю? Ховається послаблення української армії. Тобто питання не в мобілізації. Питання в тому, щоб кількісній склад української армії зменшувався тими чи іншими заходами. Цей ультиматум у нього був на початку війни, я вважаю, що він не змінився. Він змінює поняття, але не змінює зміст. Друга історія щодо розвідки і зброї", - сказав Зеленський під час відеоспілкування зі журналістами у вівторок.

За його словами, Путін "піднімає саме те, що розуміє, що може спрацювати", бо "це вже було, чому б знову це не зробити?".

"Це знову послаблення української армії. Розвідка – це послаблення захисту нашої системи ППО, захисту наших людей. Тобто вся гра його з тим, щоб нас максимально послабити, нас максимально зменшити. Ось і все. А все інше не піднімається", - сказав президент України.

Він відзначив, що припинення вогню як перший крок до сталого миру, має бути, безумновним. "Тобто це одразу політична воля сторін щодо закінчення війни. Без зайвих слід, без красномовства, без залякувань. Ми вже залякування росіян бачили. Просто серйозні люди, навіть якщо вони вороги, вони розуміють. Будь-яка деескалація починається саме зрозумілими кроками, безумовно. І на це потрібно, щоб вони були готові. Я дуже надіюсь, що президент Трамп зміг максимально тиснути на Путіна щодо відповідних кроків. Може вони послідовні, мені це невідомо", - сказав Зеленський.

Президент України відзначив, що Путін не очікував, що Україна погодиться на припинення вогню, бо він "грає в іншу історію".

"Путін, він просто не очікував, що ми підтвердимо це. Тому що він грається в іншу зовсім історію. Що хоче Путін? Я б дуже хотів, щоб президент Трамп він почув і побачив це, що хоче Путін. Передусім Путін хоче зробити кілька наступальних дій. Як ми сказали, на Сході продовжити, на запорізькому, на харківському, на сумському напрямках він буде спробувати це зробити. Для чого? Для того, щоб максимально тиснути на Україну", - сказав він.

За даними Зеленського, РФ буде все це спробувати робити у найближчі місяці. "Він буде хотіти йти і йти вперед, максимально зайти на нашу територію. Йому все одно скільки людей у нього загине, все одно... Він разом зі своїми корейцями, друзями в Ірані, з шахедами він хоче максимально зайти на нашу територію для того, щоб в якийсь момент піти на припинення вогню з ультимативними меседжами до України, щоб бути більш вигідній ситуації і щоб був максимальний тиск на Україну, на наших людей, на мене безпосередньо. І саме він цього хоче", - сказав він.

"Тому нам потрібна тут сила Америки, принциповість стояти на своєму і тиснути на нього", - додав Зеленський.

Теги: #сша #перемовини #рф

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