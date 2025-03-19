Радник Зеленського вказав переговорнику Путіна на відмову РФ від припинення вогню

Росія відмовилися від пропозиції повного і безумовного припинення вогню, і весь світ тепер розуміє, що це виключно російська війна, написав радник президента України Дмитро Литвин під постом в соцмережі X колишнього киянина, глави Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирила Дмитрієва, який наразі є одним з переговорників Володимира Путіна з американцями.

"І тільки Росія хоче, щоб вона (війна) тривала", – підкреслив Литвин.

Дмитрієв у своєму пості привітав повідомлення Зеленського про те, що Україна підтримає пропозицію, погоджену Путіним та президентом США Дональдом Трампом у вівторок, зупинити атаки на енергетичну інфраструктуру.

"Прогрес до миру", – написав переговорник Путіна, який раніше у вівторок повідомив про плани найближчим часом зустрітися із близьким до Трампа гендиректором SpaceX Ілоном Маском. За словами Дмитрієва, що Росія хоче працювати з Маском у космічній сфері для "майбутнього людства".

Джерело: https://x.com/dmtrltvn/status/1902114042489016322