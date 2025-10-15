Створення українського контенту, який не є контрпропагандою - один із ключових напрямів культурної політики - Бережна

Фото: https://mcsc.gov.ua

Створення і популяризація українського контенту, який не є контрпропагандою - один із ключових напрямів культурної політики, заявляє в. о. міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна.

"Через мистецтво, літературу, традиції, історичну спадщину та сучасний контент ми формуємо спільні сенси. Також зараз триває процес деколонізації культури. Ми відновлюємо історичну справедливість. Тепер черга це все об’єднати у спільну політику та план дій", — цитує Бережну прес-служба по результатам засідання Координаційної ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності.

Зазначається, що вона окреслила три ключові напрями культурної політики: забезпечення автономії українських культурних інституцій, щоб вони мали більше можливостей залучати ресурси, співпрацювати з бізнесом та міжнародними партнерами; створення і популяризація українського контенту, який не є контрпропагандою, а правдиво розповідає світові, ким є українці; охорона та збереження культурної спадщини, адже саме пам’ятки, артефакти й музейні колекції є носіями історичної пам’яті та самосвідомості.

На думку очільниці відомства, ці кроки сприятимуть формуванню національної ідентичності серед широкої аудиторії.

Як повідомлялося, під патронатом президента України Володимира Зеленського в 2026 році буде реалізовуватися програма "1000 годин українського контенту". Зокрема, в проєкті державного бюджету на 2026 рік Міністерству культури стратегічних комунікацій передбачено 4 млрд грн на забезпечення стратегічних комунікацій, інформаційної безпеки, заходів з європейської і євроатлантичної інтеграції, національної ідентичності, героїзму, творення та поширення аудіовізуальних творів патріотичного спрямування. Зазначається, що кошти підуть на створення українського культурного продукту: нові фільми, серіали, музика, книги й проєкти, що утверджують українську ідентичність і розповідають світу про Україну.

Голова Держкіно Андрій Осіпов заявив, що сприймає як недовіру до команди інституції той факт, що програму хочуть провести поза Агентством кіно. Також частина членів Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики виказували свою незгоду з тим, що кошти на цю програму будуть виділятися через Мінкультури, а не безпосередньо для Держкіно.