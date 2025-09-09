Інтерфакс-Україна
Економіка
19:10 09.09.2025

НКЦПФР пропонує відтермінувати передачу Нацбанку 25% держчастки Нацдепозитарію

3 хв читати
НКЦПФР пропонує відтермінувати передачу Нацбанку 25% держчастки Нацдепозитарію

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) погодила проєкт розпорядження уряду про передачу державної частки ПАТ "Національний депозитарій України" (НДУ) у розмірі 25% від себе в управління Національному банку України (НБУ), але пропонує відтермінувати таку передачу до підготовки узгодженої з МФО пріоритетної дорожньої карти реформ інфраструктури фінансових ринків.

"Передумовою для прийняття нормативно-правових актів, які передбачатимуть передачу частки держави в НДУ в управління Національного банку, має бути належне відображення цього процесу в Дорожній карті, погодженій із МФО (міжнародними фінансовими організаціями)", – зазначається у постанові НКЦПФР, яку вона затвердила у вівторок.

На думку Комісії, такий підхід дозволить мінімізувати потенційні ризики для належної реалізації поточної програми співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

НКЦПФР вважає, що правова модель передачі Нацбанку держчастки НДУ та конкретні строки потребують додаткового обговорення з МВФ, та пропоную дочекатися результатів роботи місії Фонду, яка завершує свою тижневу роботу у Києві.

Комісія також нагадала, що оновлений Меморандум щодо програми розширеного фінансування з МВФ передбачає структурний маяк щодо підготовки до кінця жовтня 2025 року Національним банком та НКЦПФР, у консультаціях з МФО, вказаної вище Дорожньої карти. Регулятор наголошує, що строки реалізації передачі держчастки мають бути невід’ємним елементом зазначеної Дорожньої карти.

В НДУ станом на середину цього року Нацбанк був напряму власником 25%, а ще 10,9399% належало його Корпоративному пенсійному фонду, тоді як державі в особі НКЦПФР 25%, Ощадбанку – 24,9903%, Укрексімбанку – 9,9903%.

Окрім того, Олена Нусінова була власником 1,7054% акцій, а ТОВ "Одеський приватизацій центр" ексчлена НКЦПФР Віктора Івченка – 1,7151%.

Нацдепозитарій у першому півріччі цього року збільшив виручку на 22,2% – до 71,30 млн грн, тоді як його чистий прибуток скоротився на 4,1% – до 16,58 млн грн.

НБУ минулого тижня повідомив про старт реалізації меморандуму співробітництва на підтримку інтегрованої інфраструктури ринків капіталу, першим етапом якої є оптимізація структури власності та корпоративного управління НДУ шляхом передачі держчастки в управління НБУ.

Подалі планується створити холдингову компанію за участю відібраного на відкритому тендері авторитетного міжнародного стратегічного інвестора (оператора торговельних та постторговельних інфраструктур), міжнародних фінансових організацій, локальних учасників ринку та держави/державних банків. Ця холдингова компанія, у свою чергу, створить нову фондову біржу в Україні, яка замість Нацбанку стане мажоритарним власником центральної клірингової установи – Розрахункового центру. Окрім того ця біржа володітиме міноритарним пакетом акцій у НДУ, а Національний банк – мажоритарним пакетом.

Фінальним етапом має стати консолідація депозитарних послуг на базі НДУ, який має функціонувати як єдиний центральний депозитарій цінних паперів шляхом передання йому функцій обліку та обслуговування обігу державних облігацій від Нацбанку.

 

Теги: #дискусія #нкцпфр #нду #нбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:05 08.09.2025
Соболев: Мінекономіки та НБУ напрацьовують механізми для вдосконалення валютного контролю

Соболев: Мінекономіки та НБУ напрацьовують механізми для вдосконалення валютного контролю

18:13 05.09.2025
НБУ має намір уніфікувати вимоги до структури власності надавачів фінпослуг в одному нормативно-правовому акті

НБУ має намір уніфікувати вимоги до структури власності надавачів фінпослуг в одному нормативно-правовому акті

16:59 05.09.2025
Пишний про регулювання ринку ВА: Ми не хочемо жодного трансферу наших монетарних повноважень

Пишний про регулювання ринку ВА: Ми не хочемо жодного трансферу наших монетарних повноважень

20:34 04.09.2025
Магомедов: НКЦПФР розглядає продаж 7% акцій прибуткових держкомпаній для формування фрі-флоту

Магомедов: НКЦПФР розглядає продаж 7% акцій прибуткових держкомпаній для формування фрі-флоту

13:27 04.09.2025
НДУ опрацював вже 323 заявки та передав клієнтам "Фрідом Фінанс Україна" активи на 100,5 млн грн

НДУ опрацював вже 323 заявки та передав клієнтам "Фрідом Фінанс Україна" активи на 100,5 млн грн

19:07 03.09.2025
НБУ затвердив вимоги до діяльності значимих фінансових компаній

НБУ затвердив вимоги до діяльності значимих фінансових компаній

15:51 22.08.2025
У пресцентрі "Інтерфакс-Україна" обговорили ризики для відбудови, інвестклімату і обороноздатністі

У пресцентрі "Інтерфакс-Україна" обговорили ризики для відбудови, інвестклімату і обороноздатністі

19:54 25.07.2025
НКЦПФР очікує запуску механізму повернення активів клієнтам "Фрідом Фінанс" за 10 днів

НКЦПФР очікує запуску механізму повернення активів клієнтам "Фрідом Фінанс" за 10 днів

16:11 08.07.2025
Фонд Пінчука та YES з нагоди URC2025 у Римі обсудять зв’язок безпеки та відбудови за участі Келлога та інших експертів

Фонд Пінчука та YES з нагоди URC2025 у Римі обсудять зв’язок безпеки та відбудови за участі Келлога та інших експертів

18:57 04.07.2025
"Київміськбуд" проведе додаткову емісію акцій з 1 жовтня для залучення 2,56 млрд грн

"Київміськбуд" проведе додаткову емісію акцій з 1 жовтня для залучення 2,56 млрд грн

ВАЖЛИВЕ

Україна оголосила конкурси на угоди з розподілу продукції на Межигірську та Свічанську вуглеводневі ділянки

Уряд призначив трьох членів НКРЕКП

НБУ сподівається на врахування його інфляційних цілей урядом

НБУ сподівається на вирішення зовнішньоторговельного дефіциту в середньостроковій перспективі природним шляхом

НБУ фіналізує законопроєкт для подання заявки на отримання еквівалентності в банківському регулюванні ЄС

ОСТАННЄ

В умовах профіциту е/е генкомпанії занижують цінові заявки на РДН, щоб не попасти на балансуючий ринок – представник "Укренерго"

Укрексімбанк профінансував 700 МВт ВДЕ, приблизно 300 МВт з яких – ВЕС - член правління

Агросектор генерує 30% усіх кредитів у межах програми "5-7-9%" - Мінекономіки

У Львівській області є приблизно 500 МВт ВДЕ, ще 700 МВт може бути додано найближчими роками - глава ОВА

Система онлайн-моніторингу грального бізнесу у 1-й версії запрацює до кінця 2025р - 1-й віцепремʼєр

Запуск банку залишається пріоритетною ціллю "Укрпошти " – гендиректор

Міноборони скасувало застарілу вимогу щодо температури спалаху для дизпалива 62 градуси – директор А-95

Бізнес знову закликав відтермінувати мінімум на 10 місяців впровадження єАкцизу через неготовність системи

Збитки вагоноремонту у 2025р сягнуть 600 млн грн через падіння перевезень та профіцит вагонів – керівник напрямку УЗ

Кабмін полегшив процедури для ввезення обладнання для власних потреб для проєктів зі значними інвестиціями

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА