НКЦПФР пропонує відтермінувати передачу Нацбанку 25% держчастки Нацдепозитарію

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) погодила проєкт розпорядження уряду про передачу державної частки ПАТ "Національний депозитарій України" (НДУ) у розмірі 25% від себе в управління Національному банку України (НБУ), але пропонує відтермінувати таку передачу до підготовки узгодженої з МФО пріоритетної дорожньої карти реформ інфраструктури фінансових ринків.

"Передумовою для прийняття нормативно-правових актів, які передбачатимуть передачу частки держави в НДУ в управління Національного банку, має бути належне відображення цього процесу в Дорожній карті, погодженій із МФО (міжнародними фінансовими організаціями)", – зазначається у постанові НКЦПФР, яку вона затвердила у вівторок.

На думку Комісії, такий підхід дозволить мінімізувати потенційні ризики для належної реалізації поточної програми співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

НКЦПФР вважає, що правова модель передачі Нацбанку держчастки НДУ та конкретні строки потребують додаткового обговорення з МВФ, та пропоную дочекатися результатів роботи місії Фонду, яка завершує свою тижневу роботу у Києві.

Комісія також нагадала, що оновлений Меморандум щодо програми розширеного фінансування з МВФ передбачає структурний маяк щодо підготовки до кінця жовтня 2025 року Національним банком та НКЦПФР, у консультаціях з МФО, вказаної вище Дорожньої карти. Регулятор наголошує, що строки реалізації передачі держчастки мають бути невід’ємним елементом зазначеної Дорожньої карти.

В НДУ станом на середину цього року Нацбанк був напряму власником 25%, а ще 10,9399% належало його Корпоративному пенсійному фонду, тоді як державі в особі НКЦПФР 25%, Ощадбанку – 24,9903%, Укрексімбанку – 9,9903%.

Окрім того, Олена Нусінова була власником 1,7054% акцій, а ТОВ "Одеський приватизацій центр" ексчлена НКЦПФР Віктора Івченка – 1,7151%.

Нацдепозитарій у першому півріччі цього року збільшив виручку на 22,2% – до 71,30 млн грн, тоді як його чистий прибуток скоротився на 4,1% – до 16,58 млн грн.

НБУ минулого тижня повідомив про старт реалізації меморандуму співробітництва на підтримку інтегрованої інфраструктури ринків капіталу, першим етапом якої є оптимізація структури власності та корпоративного управління НДУ шляхом передачі держчастки в управління НБУ.

Подалі планується створити холдингову компанію за участю відібраного на відкритому тендері авторитетного міжнародного стратегічного інвестора (оператора торговельних та постторговельних інфраструктур), міжнародних фінансових організацій, локальних учасників ринку та держави/державних банків. Ця холдингова компанія, у свою чергу, створить нову фондову біржу в Україні, яка замість Нацбанку стане мажоритарним власником центральної клірингової установи – Розрахункового центру. Окрім того ця біржа володітиме міноритарним пакетом акцій у НДУ, а Національний банк – мажоритарним пакетом.

Фінальним етапом має стати консолідація депозитарних послуг на базі НДУ, який має функціонувати як єдиний центральний депозитарій цінних паперів шляхом передання йому функцій обліку та обслуговування обігу державних облігацій від Нацбанку.