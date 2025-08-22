Інтерфакс-Україна
15:51 22.08.2025

У пресцентрі "Інтерфакс-Україна" обговорили ризики для відбудови, інвестклімату і обороноздатністі

У вівторок у пресцентрі агентства відбулося засідання дискусійного клубу «Столичний регіон» на тему «Як діяльність та бездіяльність правоохоронців впливає на відбудову, інвестиційний клімат, обороноздатність». Учасники на конкретних прикладах обговорили ризики для бізнесу й громад, а також окреслили необхідні кроки реформ.

Ведучий спікер заходу, адвокат, голова ГО «Всеукраїнське об’єднання позаштатних (громадських) інспекторів архітектурно-будівельного контролю» Сергій Возний, наголосив, що «проблеми в роботі правоохоронної системи становлять загрозу процесам відновлення у воєнний і післявоєнний період та стримують економічний і соціальний розвиток». Він закликав владу ухвалити ефективні політико-управлінські рішення для реформування сектору, що, на його переконання, «створить умови для поліпшення інвестиційного середовища та розвитку бізнесу».

Як приклад Возний навів ситуацію з відновленням Гостомеля: за його словами, з 100 млн грн бюджету розвитку «освоєно менше 10%», оскільки посадовці «бояться кримінального переслідування», а підрядники «відмовляються працювати з бюджетними ресурсами через відкриті провадження за суто господарсько-цивільними відносинами». «Без системного реформування правоохоронної системи неможливо забезпечити якісне відновлення країни та стабільний розвиток економіки», — підсумував він.

Олександр Магдич, ветеран ЗСУ, підприємець, лідер Білоцерківського корпусу добровольців, звернув увагу на взаємодію поліції з військовими та ветеранами. «Національна поліція не виконує директиви про медіацію з військовими та ветеранами, не враховує посттравматичний синдром, принижує і провокує з метою притягнення до відповідальності», — заявив він, додавши, що, на його думку, трапляються випадки фальсифікації доказів і свідчень. Магдич також навів приклади «беззаконня» в Одесі та Харкові, які, за його словами, пов’язані з тиском на бізнес та спробами рейдерських дій. (Заяви подані зі слів спікера.)

Під час дискусії учасники обговорили кейси тиску на бізнес і бездіяльності силових структур, зокрема навколо Музею ракетних військ стратегічного призначення на Миколаївщині, що, за їхніми словами, «став осередком корупції й недбалого ставлення до унікальних експонатів». Окремо порушувалася тема блокування діяльності приватних об’єктів та вимагання.

Журналістка ІА «Моя Київщина» Надія Савчук повідомила про, за її визначенням, рейдерські спроби та перешкоджання роботі бізнесу в регіонах. Зокрема, вона заявила про спробу рейдерського захоплення «Парку динозаврів» в Івано-Франківській області 15 серпня 2025 року, коли правоохоронці, за її словами, «намагалися накласти арешт та заборонити підприємницьку діяльність», а представники «вимагали 100 тис. дол.»; після відмови, як стверджує Савчук, «прийшли закривати». Також у фокусі — ситуація довкола СВК «Багачанський» у Полтавській області, яку спікери охарактеризували як «критично важливу для країни». (Подано за заявами учасниці.)

У заході також взяли участь соціолог, засновник компанії «Актив Груп» Андрій Єременко, журналіст «КиївРевізор» Василь та інші. Учасники зійшлися на необхідності прозорих процедур взаємодії бізнесу з правоохоронними органами, розширення медіації у справах за участі ветеранів і забезпечення невідворотності відповідальності за перевищення повноважень.

Редакційна примітка. Усі наведені факти правопорушень і зловживань відтворено зі слів спікерів під час публічної дискусії; позиція відповідних органів влади чи правоохоронних відомств може відрізнятись.

Теги: #дискусія #столичний_регіон #правоохоронні_органи #корупція

