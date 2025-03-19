Зеленський заявив про продовження Путіним атак на українську інфраструктуру після його домовленості з Трампом припинити їх

РФ атакувала об'єкти цивільної інфраструктури в України одразу після розмови президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним, під час якої сторони домовились такі атаки припинити, відзначив президент України Володимир Зеленський.

"Близько 40 "шахедів" у нашому небі, працює ППО. На жаль, є влучання і саме в цивільну інфраструктуру. Пряме влучання "шахеда" у лікарню в Сумах, удари по містах Донецької області, ударні дрони просто зараз у небі Київщини, Житомирщини, Сумщини, Чернігівщини, Полтавщини, Харківщини, Кіровоградщини, Дніпропетровщини та Черкащини. Саме такі нічні атаки Росії руйнують нашу енергетику, нашу інфраструктуру, нормальне життя українців. І той факт, що ця ніч не стала винятком, свідчить, що треба й далі тиснути на Росію заради миру", - написав Зеленський в Телеграм в ніч на середу.

За його словами, зараз у багатьох регіонах України "буквально чути, що насправді потрібне Росії".

"Сьогодні Путін фактично відкинув пропозицію повного припинення вогню. Було б правильно, щоб світ у відповідь відкинув будь-які спроби Путіна затягнути війну. Санкції проти Росії. Допомога Україні. Зміцнення союзників у вільному світі та робота задля гарантій безпеки. І тільки реальне припинення Росією ударів по цивільній інфраструктурі як свідчення бажання завершити цю війну може наблизити мир", - резюмував Зеленський.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13603