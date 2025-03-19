Інтерфакс-Україна

Події

03:09 19.03.2025

Один постраждалий цивільний і руйнування внаслідок атак російських БпЛА у Київській області - ОВА

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Одна людина постраждала внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник у Телеграм.

"У наслідок ворожої атаки у Бучанському районі постраждала людина. Чоловік 60 років отримав поранення обох нижніх кінцівок. Наразі він госпіталізований в місцеву лікарню. Постраждалому надається вся необхідна медична допомога", - написав Калашник.

За попередньою інформацією ОВА в трьох населених пунктах Бучанського району пошкоджені та частково зруйновані 9 приватних будинків. Ліквідовано пожежі трьох таунхаусів. Також в Обухівському та Фастівському районах ліквідовано загоряння трав'яного настилу. У Бориспільському районі - пошкоджено приватний будинок.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/4754

Теги: #постраждалий #атаки #київська #бпла

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