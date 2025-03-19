Інтерфакс-Україна

Події

00:53 19.03.2025

Вистава й виставка про злочинне викрадення РФ українських дітей відбулися в Києві в рамках Bring Kids Back UA

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Захід, покликаний нагадати про злочинну депортацію РФ українських дітей відбувся у Києві 18 березня у рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA.

Подія відбулася в день другої річниці видачі Міжнародним кримінальним судом ордерів на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової за незаконну депортацію українських дітей.

Вистава «Птах на горищі» Національного театру імені Марії Заньковецької розповідає історію 13-річної дівчини з окупованого Маріуполя, яку російські військові роз’єднали з мамою під час «фільтрації». Єдиний спосіб спілкуватися з нею – це записувати відео на горищі будинку російської родини, у яку потрапила дитина.

«Два роки тому світ визнав те, що ми знали із самого початку: ці злочини не можна ігнорувати. Але одного ордера замало. Поки наші діти залишаються в руках Росії, їх продовжують русифікувати, мілітаризувати та змушувати забути, хто вони є», – наголосила радниця керівника Офісу Президента, операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна. 

Радниця-уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук зазначила, що мета ініціативи Bring Kids Back UA – знайти дітей, повернути їх додому й допомогти реінтегруватися в українське суспільство.

У межах заходу також відбулася презентація виставки «Вкрадене дитинство». Експозиція складається з робіт сучасних українських художників на тему примусової депортації українських дітей: відео-арту Михайла Алексеєнка та скульптур Юлії Беляєвої.

На заході були присутні іноземні дипломати, представники міжнародних організацій, громадські діячі та митці.

Джерело: https://president.gov.ua/news/u-kiyevi-vidbuvsya-zahid-poklikanij-nagadati-pro-zlochinnu-d-96693

Теги: #війна #діти #рф #злочини

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