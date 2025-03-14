Інтерфакс-Україна

Події

14:28 14.03.2025

Кабмін погодив експериментальний проєкт з надання держдопомоги на навчання дітям осіб, які захищали незалежність України

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Кабмін погодив експериментальний проєкт з надання держдопомоги на навчання дітям осіб, які захищали незалежність України

Кабінет міністрів погодив експериментальний проєкт щодо надання державної допомоги на навчання дітям деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. 

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, погоджено пропозицію Міністерства у справах ветеранів про реалізацію протягом півтора року експериментального проєкту щодо надання державної допомоги на навчання дітям деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. 

Зокрема, затверджено порядок реалізації експериментального проєкту, а також передбачено, що державна допомога на навчання дітям деяких категорій осіб, що захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, - це одноразова цільова безповоротна фінансова допомога за рахунок коштів державного бюджету, що надається у 2024/25 та 2025/26 навчальному році здобувачам фахової передвищої, вищої освіти - громадянам України, які навчаються в закладах освіти всіх форм власності на місцях, що фінансуються за кошти фізичних осіб, незалежно від раніше отриманого ними рівня освіти. 

Теги: #проєкт #діти #навчання #захисники

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