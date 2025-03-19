Частка американців, які вважають недостатньою допомогу Україні, зросла до нового максимуму – опитування Gallup

Думки американців про війну Росії та України суттєво змінилися за останні три місяці після інавгурації Дональда Трампа та зміни політики США щодо України: частка американців, які вважають недостатньою допомогу Україні зросла з 30% до нового максимуму з початку війни в 46%, такі результати опитування соціологічної компанії Gallup.

Опитування було проведено 3-11 березня після бурхливої зустрічі 28 лютого в Овальному кабінеті між Трампом та президентом України Володимиром Зеленським.

За даними опитування, скоротилася частка американців, які вважають, що США занадто багато допомагають Україні (з 37% до 30%) чи допомагають у достатньому обсязі (з 30% до 23%).

Опитування також виявило зростання частки (з 48% до 53%) американців, які вважають, що США мають допомогти Україні повернути її території, навіть якщо це вимагатиме тривалої участі США, затягне конфлікт, повідомляє Gallup. Таким чином тренд на постійне зниження цього показника, який у серпні 2022 року досягав 66%, був зламаний.

На думку соціологів, такі дані вказують на перелом тенденції 2022–2024 років у настроях американців, які раніше схилялися до швидкого закінчення війни.

"Заглядаючи вперед, це зростання суспільної переваги активнішої участі США (у допомозі Україні – ред.) може змусити адміністрацію Трампа переглянути свою політику щодо України, особливо якщо Росія порушить потенційні угоди про припинення вогню», роблять висновок аналітики Gallup.

Джерело: https://news.gallup.com/poll/658193/support-greater-role-ukraine-climbs-high.aspx