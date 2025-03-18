Інтерфакс-Україна

Події

22:44 18.03.2025

Чорноморський коридор працюватиме незалежно від того, хоче цього Росія чи ні – Зеленський

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Чорноморський коридор працюватиме незалежно від того, хоче цього Росія чи ні – Зеленський

Україна забезпечить роботу чорноморського морського транспортного коридору незалежно від дій російської сторони, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Коридор у нас працює і буде працювати з ударами по ньому, на жаль, які відбуваються. Тобто, він буде працює, хоче цього Росія або не хоче, коридор буде працювати", - сказав Зеленський під час відеоспілкування з журналістами у вівторок.

Щодо тиші на морі, то, як відзначив президент, "давайте подивимося, які будуть кроки щодо тиші в енергетиці, в мережі і цивільній інфраструктурі". "Тому що порти – це важлива цивільна інфраструктура. А якщо парти у нас в безпеці, коридор передусім – це удари по портах… Передусім це і Південний, і Одеса, наші порти. Тобто, подивимося, як буде. Я думаю, що ми найближчими днями будемо мати якісь рухи вперед", - сказав Зеленський.

 

 

 

Теги: #чорне_море #коридор #президент

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