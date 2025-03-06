Події

00:44 06.03.2025

Кількість поранених внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу зросла до 28, серед них дитина – ОВА

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Двоє загиблих, а кількість поранених через удар ворожої ракети по готелю у Кривому Розі зросла до 28, в тому числі одна дитина, повідомляє у телеграм-каналі начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

" 28 поранених у Кривому Розі станом на цю хвилину. Серед них – одна дитина. Їм надають всю необхідну меддопомогу.", - написав Лисак станом на 00:38 четверга.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/19893

Теги: #дніпропетровська #жертви #ракета #влучання

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