Кількість поранених внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу зросла до 28, серед них дитина – ОВА

Двоє загиблих, а кількість поранених через удар ворожої ракети по готелю у Кривому Розі зросла до 28, в тому числі одна дитина, повідомляє у телеграм-каналі начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

" 28 поранених у Кривому Розі станом на цю хвилину. Серед них – одна дитина. Їм надають всю необхідну меддопомогу.", - написав Лисак станом на 00:38 четверга.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/19893