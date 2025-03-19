Ворожий дрон поцілив у дах ще однієї лікарні у Сумській області – ОВА

Ще одна лікарня в Сумській області зазнала руйнувань через атаку російського БпЛА в ніч на середу, повідомляють в телеграм каналі Сумської ОВА.

"Сьогодні, 19 березня близько першої години ночі відбулося падіння російського безпілотника на дах Краснопільської лікарні. Попередньо, люди не постраждали", - інформує ОВА.

На місці падіння працюють аварійно-рятувальні служби. Проводяться евакуаційні заходи щодо пацієнтів та персоналу лікарні.

Як повідомлялося, раніше російський дрон впав на дах Сумської обласної клінічної лікарні. Будівлю пошкоджено, але жертв та постраждалих не було.

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/34398