Інтерфакс-Україна

Події

22:39 18.03.2025

Зеленський знав про запланований обмін полоненими з РФ 175 на 175

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Зеленський знав про запланований обмін полоненими з РФ 175 на 175
Фото: https://www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський знав інформацію щодо запланованого обміну полоненими з РФ, про яке повідомира російська сторона.

"Вони сказали про обмін, про обмін 175 людей на 175. Я про нього знав, якщо чесно, і Служба безпеки від ГУРу, я отримав цю інформацію, це заздалегідь продуманий наш обмін, але в будь-якому випадку обміни це прекрасно для України", - сказав Зеленський журналістам під час відеоспілкування у вівторок.

Водночас президент наголосив, що визволені з полону ніколи не будуть знову направлені на фронт.

"Віддати всіх полонених, я вважаю, що це продемонструвати волю, бажання щодо закінчення війни. Хлопці ці полонені і дівчата, які там роками сидять, не треба їх боятися. Ми адекватні люди. Ми їх не направимо знову на фронт. Ніколи. Їм потрібна допомога, медицина, комусь потрібна реабілітація. Є люди з дуже важкими пораненнями", - сказав Зеленський.

Окрім того, президент додав, що режим припинення вогню – дуже крихкий, оскільки Росія його порушувала більше 20 разів.

Як повідомлялося, після розмови з президентом США Дональдом Трампом Володимир Путін заявив, що 19 березня між російською та українською сторонами начебто буде здійснено обмін полоненими 175 на 175 осіб. "Крім того, як жест доброї волі буде передано 23 важко поранених українських військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в російських медичних установах", - заявили в адміністрації голови держави-агресора.

Теги: #полонені_обмін #президент

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