Україна повернула з полону РФ ще 100 українців

Президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі про повернення з російського полону ще 100 українців, більшість з яких – захисники Маріуполя.

"Ще 100 українців удома, в Україні. Нацгвардія, прикордонники, ЗСУ. Більшість - захисники Маріуполя", - написав Зеленський.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що серед звільнених захисників 49 військовослужбовців Національної гвардії, 25 прикордонників.

"Сьогодні ще 100 захисників повернули з ворожого полону. З них: 49 нацгвардійців, 25 прикордонників. Більшість - оборонці Маріуполя. Дякую президенту України, керівнику Офісу президента, колегам з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими", - написав Клименко у своєму телеграм-каналі.

Він додав, що звільнені українці отримають усю необхідну допомогу.