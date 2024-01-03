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20:02 03.01.2024

2828 українців уже звільнено з російського полону за період повномасштабного вторгнення

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2828 українців уже звільнено з російського полону за період повномасштабного вторгнення

Україна звільнила з ворожого полону вже 2828 громадян за період повномасштабного вторгнення РФ, робота триватиме, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"Сьогодні справді важлива подія. Власне, 2828 українців уже звільнено з ворожого полону за період повномасштабного вторгнення. І, безумовно, ця робота продовжуватиметься", - сказав Юсов в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що Україна готова використовувати всі інструменти, "найнесподіваніші та найкреативніші, зокрема й міжнародне посередництво, щоб врятувати життя наших захисників, захисниць, цивільних".

Як повідомлялося, найбільший від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну обмін військовополоненими відбувся між Україною та РФ, у рамках нього вдалося звільнити 230 українців та українок.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими поінформував, що серед них представників Збройних сил України - 130 (серед них ТРО - 14, ВМС - 14), Національної гвардії - 55, Державної прикордонної служби - 38, Національної поліції - 1 та шестеро цивільних, незаконно позбавлених волі.

Серед повернутих - 182 особи, які мали офіційний статус військовополоненого, підтверджений через Міжнародний комітет Червоного Хреста, а також 48 військовослужбовців, які вважалися зниклими безвісти та мали статус "пошук особи". Більшість звільнених - чоловіки (225), п'ятеро жінок. До рядового і сержантського складу належать 213 осіб, одинадцять - офіцери.

Як заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, Україні вдалося провести дуже складний обмін військовополоненими, який готувався досить довго, в організації процесу брали участь Об'єднані Арабські Емірати.

Теги: #звільнення #полонені_обмін

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