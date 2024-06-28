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21:33 28.06.2024

З російського полону повернули ще десять українців, серед них Наріман Джелял - Зеленський

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З російського полону повернули ще десять українців, серед них Наріман Джелял - Зеленський

Україна повернула з російського полону ще 10 своїх співгромадян за сприяння Ватикану; у списку звільнених є, зокрема, заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, повідомив у своєму телеграм-каналі ввечері в п'ятницю президент України Володимир Зеленський.

"Вдалося повернути з російського полону ще десять наших людей. Попри всі складнощі", - написав Зеленський, опублікувавши також список звільнених українців.

Зокрема, серед них заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, якого росіяни утримували в Криму ще з 2021 року.

Також Олена Пех та Валерій Матюшенко - цивільні, які були в полоні ще з 2017-2018 років, Богдан Гелета та Іван Левицький - священики Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам.

Крім того, як повідомив президент, серед звільнених ще п'ятеро цивільних осіб, які були захоплені в полон на території Білорусі: Микола Швець, Наталя Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова.

"Усі вони вже звільнені та вдома - в Україні. Дякую кожному й кожній, хто допомагав! Дякую нашій команді, яка займається звільненням полонених. Хочу відзначити також зусилля Ватикану заради того, щоб повернути додому цих людей", - підсумував Зеленський.

Теги: #полонені_обмін #президент

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