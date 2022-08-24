Події

14:12 24.08.2022

На Київщині жителі могли чути роботу ППО, що збила ракету на Черкащині - ОВА

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На Київщині жителі могли чути роботу ППО, що збила ракету на Черкащині - ОВА

У Київській області в середу жителі могли чути роботу протиповітряної оборони, яка збила ворожу ракету в небі над Черкаською областю, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"За підтвердженими даними, в Черкаській області під час попереднього сигналу тривоги збито ворожу ракету. Роботу ППО було чутно в деяких прилеглих районах Київщини. Зберігайте спокій і довіряйте виключно офіційним джерелам інформації!", - написав він у телеграм-каналі.

 

Теги: #київська_область #кулеба #ппо

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