На Київщині жителі могли чути роботу ППО, що збила ракету на Черкащині - ОВА

У Київській області в середу жителі могли чути роботу протиповітряної оборони, яка збила ворожу ракету в небі над Черкаською областю, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"За підтвердженими даними, в Черкаській області під час попереднього сигналу тривоги збито ворожу ракету. Роботу ППО було чутно в деяких прилеглих районах Київщини. Зберігайте спокій і довіряйте виключно офіційним джерелам інформації!", - написав він у телеграм-каналі.