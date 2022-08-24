Події

11:03 24.08.2022

СБУ завадила ФСБ організувати в Україні постановочні акції протесту до Дня Незалежності

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СБУ завадила ФСБ організувати в Україні постановочні акції протесту до Дня Незалежності

Служба безпеки України запобігла планам ФСБ використати родичів українських військових для загострення суспільно-політичної ситуації в Київській, Житомирській та Полтавській областях напередодні Дня Незалежності України, повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"За задумом ворожих спецслужб, "мітингувальники" мали активно критикувати та засуджувати військове командування України, а організатори планували відзняти це на відео. Вони прагнули створити "потрібний контент" для російських пропагандистів, а ті у свою чергу – максимально поширити його через інтернет і підконтрольні їм ЗМІ", - розповів спікер у середу.

За його словами, СБУ встановила, що організаторами псевдоакцій мали стати колишні учасники ГО "Журналісти Стремоусова", які вже проводили низку замовних мітингів у Києві на початку 2022 року.

"Їх лідер Кирило Стремоусов виконує обов'язки "заступника окупаційної військово-цивільної адміністрації" у Херсоні. За матеріалами СБУ, йому ще на початку повномасштабного вторгнення повідомлено про підозру за державну зраду", - зазначив Дехтяренко.

Спікер СБУ додав, що співробітники спецслужби РФ заздалегідь продумували проведення таких акцій та зв'язувалися з місцевими осередками громадської організації ще у травні 2022 року.

"Пізніше їм було поставлено завдання організувати масові протестні акції біля обласних військкоматів за участю матерів воїнів ЗСУ. Але завдяки втручанню СБУ колишні соратники Стремоусова відмовилися від виконання завдання ФСБ", - підсумував Дехтяренко.

Теги: #сбу #акції #фсб #перешкоджання

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