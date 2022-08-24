Події

09:27 24.08.2022

24 лютого фактично відбувся другий референдум про незалежність – Зеленський

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24 лютого фактично відбувся другий референдум про незалежність – Зеленський

24 лютого 2022 року фактично відбувся другий референдум про незалежність України, заявив у середу у відеозверненні, присвяченому Дню Незалежності України, президент України Володимир Зеленський.

"Ми завжди віддавали шану всім борцям за незалежність, називали цей день головним святом, а синьо-жовтий прапор – святинею, прикладали руку до серця, співаючи гімн, гордо промовляли "Слава Україні!" та "Героям слава!". 24 лютого нам випало підтвердити слова справами", - сказав він.

Цього дня, заявив він, "фактично відбувся другий всеукраїнський референдум. Знову – головне питання. Знову – визначальний вибір. Але цього разу сказати незалежності "так" треба було не в бюлетені, а в душі та совісті. Іти не на дільниці, а у військкомати, тероборону, волонтерський рух, інформаційні війська або просто стійко і сумлінно працювати на своєму місці, на повну силу, на спільну мету".

За його словами, "ми змінилися всі». Хтось народився вдруге. Як людина, громадянин, патріот, просто як українець. І це, звичайно, добра новина. Хтось зник. Чи не загинув, не помер, але розчинився. Як людина, особистість, громадянин, як українець. І це насправді також непогана новина. Ми більше не заважатимемо один одному".

"Ми зробили вибір. Для когось це Маріуполь. Для когось – Монако. Але ми знаємо, кого більше. І ми нарешті стали дійсно єдиними. Нова нація, що з'явилася на світ 24 лютого, о 4 ранку. Не народилася, а відродилася. Нація, яка не плакала, не кричала, не злякалася. Не втекла. Не здалася. Не забула", - заявив президент.

Теги: #незалежність #зеленський

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