Україна не завдає ударів по цивільному населенню на тимчасово окупованих територіях

Україна не завдає військових ударів по цивільному населенню на своїх тимчасово окупованих територіях, зокрема й по Криму, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Щодо відкритих атак: Україна не завдає ніяких ударів по цивільному населенню, яке перебуває і на території іноземної держави, і на території України, хоч і тимчасово окупованої", - заявив Зеленський на пресконференції за підсумками саміту Кримської платформи.

Як зазначив глава держави, українські військовослужбовці знають, що роблять, а також де на тимчасово окупованих територіях розташовуються ті чи інші військові об'єкти або склади.

"Там українські військові можуть працювати згідно з планом", - сказав він.

Також, за його словами, Україна повертатиме Крим будь-яким шляхом.

"Ми повертатимемо Крим, тому що це наша територія. Будь-яким шляхом, як ми вирішимо. Вирішимо самостійно, без консультацій із якою-небудь державою світу", - резюмував президент.