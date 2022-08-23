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16:42 23.08.2022

Кіберполіція затримала учасників злочинних організацій, які привласнили 36 млн грн під приводом виплат соцдопомоги

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Кіберполіція затримала учасників злочинних організацій, які привласнили 36 млн грн під приводом виплат соцдопомоги

Співробітники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції за сприяння служби безпеки ПриватБанку затримали учасників злочинних організацій, які привласнили 36 млн грн під приводом соцвиплат, повідомила пресслужба банку у вівторок.

"Використовуючи фішингові ресурси учасники злочинних організацій отримували дані банківських карток громадян і надалі привласнювали гроші з їхніх рахунків. Фішингові сайти маскувались під ресурси з надання соцвиплат, зокрема, "е-Підтримка", сайти допомоги від ЄС, держпрограм президента та ресурси з продажу військової амуніції", – пояснюється у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці здійснили 42 обшуки на території 15 областей України, за результатами яких було вилучено понад 100 мобільних телефонів, 53 ноутбуки та іншу комп'ютерну техніку, банківські картки, "чорнові" записи та близько 1,5 млн грн готівкою та заблоковано криптогаманець із близько $40 тис.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3, 4 ст.190 (шахрайство) та ч. 2 ст.255 (організація, сприяння у проведенні або участь у злочинних зборах) кримінального кодексу України.

Зазначається, що дев'ятьом учасникам злочинних організацій вже оголосили підозру, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання про оголошення підозри іншим фігурантам.

Теги: #приватбанк #шахраї #кіберполіція

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