Україні потрібно й надалі надавати необхідну військову підтримку, допоки РФ не припинить війну – Джонсон

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Борис Джонсон заявляє про необхідність надавати Україні всю необхідну військову, гуманітарну, економічну та дипломатичну підтримку для протидії російській агресії.

"Ми ніколи не визнаємо російської анексії Криму чи будь-якої іншої частини української території. Перед обличчям путінського нападу ми маємо далі надавати українським друзям всю військову підтримку, гуманітарну, економічну, дипломатичну допомогу, допоки Росія не припинить цю жахливу війну і не забере свої сили з усієї території України", - сказав Джонсон на другому саміті Кримської платформи у вівторок.

За його словами, президент РФ планує напади на нові частини України. "Він хоче всю Україну, хоче з нею зробити те саме, що зробив із Кримом, і він готує анексію, готує більше фальшивих референдумів", - сказав прем'єр.

Глава британського уряду звернув увагу на те, що після анексії населення Криму зазнало брутального порушення прав людини з боку російських окупаційних органів, відзначивши, зокрема, переслідування кримських татар, довільні арешти, зростання ув'язнення вдесятеро для протестувальників.

"Путін розгортає все більше російських сил на півострові, перетворюючи його на військовий табір, що загрожує решті України", - додав Джонсон.