Борис Джонсон критикує "мирний план" Трампа на тлі ракетного удару РФ по Києву

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон піддав критиці "мирний план" президента США Дональда Трампа після ракетного удару Росії по Києву у четвер, про що написав у соцмережі X.

"Путін без розбору вбиває все більше українських цивільних, вбивши і поранивши 100 осіб у Києві, включаючи дітей. І яка ж його винагорода згідно з останніми мирними пропозиціями? 1. Право утримувати суверенну українську територію, яку він захопив насильницьким шляхом і всупереч міжнародному праву. 2. Право контролювати долю України, заборонивши їй членство в НАТО. 3. Зняття санкцій з Росії 4. Економічне партнерство з Америкою. 5. Можливість відновити свої збройні сили для наступного нападу за кілька років", - написав Джонсон.

Він зазначив, що згідно із запропонованим "мирним планом", Україна не отримає нічого, що "може реально зупинити третє російське вторгнення".

"Що стосується України - що вона отримає після трьох років героїчного опору проти жорстокого і неспровокованого вторгнення? Яка їхня винагорода за жахливі жертви, на які вони пішли - заради, як їм нескінченно повторюють, свободи і демократії в усьому світі? Крім права ділитися своїми природними ресурсами зі Сполученими Штатами, вони не отримують нічого. Що є в цій угоді, що може реально зупинити третє російське вторгнення? Нічого", - зауважив політик.

Джонсон наголосив, що потрібна "довгострокову, надійну і, перш за все, належним чином профінансовану гарантію безпеки для України", надана Великою Британією, США та західними союзниками.

"Якщо ми хочемо запобігти новим звірствам з боку Путіна, ми повинні мати довгострокову, надійну і, перш за все, належним чином профінансовану гарантію безпеки для України - гарантію, надану Великою Британією, США та всіма західними союзниками". – наголосив він.