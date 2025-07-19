Інтерфакс-Україна
Події
09:56 19.07.2025

Україна воює за Європу й потребує підтримки – експрем’єр Великої Британії Джонсон на зустрічі з ветеранами ДТЕК

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Україна воює за Європу й потребує підтримки – експрем’єр Великої Британії Джонсон на зустрічі з ветеранами ДТЕК

Ветерани російсько-української війни, які представляють ДТЕК, Метінвест та ініціативу "Серце Сталі", зустрілися з експрем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном у Лондоні й обговорили посилення протиповітряної оборони та міжнародної допомоги для відновлення енергетики, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

У його релізі зазначається, що візит ветеранів до Лондона організований ДТЕК в межах партнерства з боксером Олександром Усиком напередодні його поєдинку за титул чемпіона світу, який відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі.

"Урок останніх трьох років полягає в тому, що чим швидше Захід надає зброю, тим краще. Ви воюєте за нас, ви воюєте за свободу – і саме тому ми маємо вас підтримувати. Україна має неймовірний потенціал", – сказав Борис Джонсон, слова якого наводяться у релізі.

Ветерани поділилися власним досвідом участі у бойових діях, зокрема під час оборони Маріуполя, а також розповіли про свою нинішню роботу – відновлення електростанцій і мереж, які зазнають постійних пошкоджень від ракет і дронів.

Як вони зазначили у розмові, країні вкрай потрібні додаткові системи протиповітряної оборони для захисту енергетичної інфраструктури, а також обладнання для її відновлення після численних російських атак.

"Наші енергооб’єкти зазнають ударів знову і знову. Ми встигаємо їх відновлювати, але без належної ППО і технічної підтримки цього недостатньо. Сьогодні ми захищаємо Україну по-іншому – підтримуючи енергосистему. Але нам потрібна міжнародна підтримка, щоб захистити і систему, і людей, які в ній працюють. Те, що ми робимо – це боротьба за енергетичну незалежність України", – зазначив під час зустрічі Андрій, ветеран і нині шахтар на одному з підприємств ДТЕК.

ДТЕК вказав, що партнерство з Усиком є частиною глобальної ініціативи з мобілізації міжнародної допомоги українській енергосистемі, до партнерства під гаслом "Майбутнє буде світлим, за нього треба боротися" спортсмен приєднався під час підготовки боксерського поєдинку проти Деніела Дюбуа.

У певні періоди війни 90% потужностей теплової генерації ДТЕК були зруйновані або пошкоджені.

Теги: #дтек #джонсон #ветерани

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