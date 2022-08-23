Події

11:36 23.08.2022

Жителів Києва просять обмежити перебування на вулиці через високий рівень забруднення повітря

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Жителів Києва просять обмежити перебування на вулиці через високий рівень забруднення повітря

У Києві вранці 23 серпня спостерігається високий рівень забрудненості повітря, зафіксовано наближення до гранично допустимої концентрації зважених часток (пилу), повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Станом на 9:15 на лівому березі вміст зважених часток становить 273 мкг/м3, на правому – 316 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3). Перевищення ГДК решти забруднювальних речовин, за якими здійснюються спостереження (оксид та діоксид азоту, оксид сірки, озон, формальдегід, оксид вуглецю, сірководень), не виявлено. Радіаційний фон перебуває в межах норми", - зазначено в повідомленні.

Наголошується, що джерело утворення пилу розташоване за територіальними межами Києва. Підвищення концентрації відбувається за рахунок переміщення повітряними масами пилу з південно-східного напрямку.

Жителям столиці рекомендують закрити вікна вдома, не виходити зайвий раз на вулицю, пити багато води, а також, за наявності очищувача повітря, ввімкнути його на максимум.

Теги: #київ #забруднення #повітря

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