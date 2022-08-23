Зеленський: Новий формат "Київська ініціатива" – перспективна лінія роботи на євроатлантичному напрямку
Президент України Володимир Зеленський назвав новий переговорний формат країн Центральної та Східної Європи "Київська ініціатива" перспективною лінією роботи на євроатлантичному напрямку.
"Сьогодні було започатковано новий дипломатичний формат у сфері безпеки "Київська ініціатива". У його роботі вже беруть участь європейські сусіди України. Це Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина, держави Балтії", - сказав президент у традиційному відеозверненні у понеділок.
За словами Зеленського, "поступово залучимо й інші країни. У форматі "Київської ініціативи" робота відбувається на рівні зовнішньополітичних радників глав країн. З боку України – це Андрій Сибіга, Андрій Єрмак".
"І цей формат дасть нам можливість посилити взаємодію в регіоні, спільний захист наших інтересів, насамперед безпекових. Це дуже перспективна лінія нашої роботи на євроатлантичному напрямку", – сказав президент.