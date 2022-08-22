Події

17:09 22.08.2022

З Енергодару повідомляють про загибель чоловіка та декількох поранених унаслідок обстрілу в районі Запорізької ТЕС – мер

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З Енергодару повідомляють про загибель чоловіка та декількох поранених унаслідок обстрілу в районі Запорізької ТЕС – мер

З тимчасово окупованого Енергодару надходять повідомлення про загибель чоловіка та ще декількох поранених унаслідок обстрілу в районі Запорізької ТЕС, повідомив мер міста Дмитро Орлов.

"Окупанти традиційно звинуватили в цьому ЗСУ. Але обставини події викликають великі запитання. Судячи з наявних на відео від самих окупантів пошкоджень автівки з практично рівними отворами від куль, машина була обстріляна практично впритул. Вірогідно, з автомату. Чи дійсно є факт загибелі людини, зараз з’ясовуємо", - написав він у телеграм-каналі.

Мер також повідомив, що мінометними обстрілами в Енергодарі сьогодні було пошкоджено центральний тепловий пункт. Попередньо ремонтні роботи триватимуть до ранку.

 

Теги: #заес #енергодар #запорізька_тес

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