Через посилену комендантську годину в Харківській області "Укрзалізниця" скасовує приміські та регіональні рейси з Харкова

"Укрзалізниця" скасовує приміські та регіональні рейси з Харкова в День Незалежності у зв'язку з запровадженням посиленої комендантської години в Харківській області, повідомляє пресслужба компанії.

"У зв'язку з введенням комендантської години в Харківській області з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня, Укрзалізниця з міркувань безпеки закликає пасажирів перенести поїздку з/до Харкова в зазначені дати. Приміські та регіональні рейси з Харкова на День Незалежності будуть скасовані, а поїзди далекого сполучення забезпечуватимуть критично необхідні перевезення в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, з 22 серпня в Харківській області комендантська година буде починатися о 19:00 і тривати до 7:00 наступного дня. Крім того, вона діятиме упродовж Дня Незалежності: з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня.