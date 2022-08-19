Кількість загиблих унаслідок російських ракетних ударів по Харкову 17-18 серпня зросла до 19 людей - поліція

У Харкові продовжують розбирати завали гуртожитків, зруйнованих російськими ракетами, у Слобідському та Салтівському районах міста, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

"Триває розбір завалів у Слобідському районі, можемо вважати, що під завалами перебувають іще двоє людей... Ще ми вважаємо, що там (у Салтівському районі – ІФ), швидше за все, людей немає", - сказав Тимошко журналістам у п'ятницю.

За його словами, наразі відомо про 15 загиблих і 20 поранених у гуртожитку в Салтівському районі та про чотирьох загиблих (з яких одна дитина) та 22 поранених у Слобідському районі. Отже, загальна кількість загиблих унаслідок ракетних ударів, завданих російськими окупаційними військами по двох гуртожитках увечері 17 серпня та вранці 18 серпня, збільшилася з 17 до 19 осіб.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 19 серпня, у Харкові оголошено жалобу на спомин про загиблих унаслідок масованих ракетних ударів, завданих російськими окупаційними військами по місту ввечері 17 серпня та вранці 18 серпня.